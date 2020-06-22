قطر تسجل 1034 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، 1034 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافي 1637 شخصًا من المرض، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكشفت الصحة القطرية، أن إجمالي عدد حالات الإصابة في دولة قطر وصل إلى 88.403، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 69.956 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,012 مليون إصابة، بينهم أكثر من 468 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,792 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.