التشكيل المتوقع لمواجهة برشلونة واتليتك بلباو في الدوري الإسباني

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين برشلونة وفريق أتلتيك بيلباو، مساء الثلاثاء الموافق 23 يونيو الجاري، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الجولة الـ31 ، من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.





وستُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإسباني.





التشكيل المتوقع لبرشلونة:-

سيغيب عن المواجهة الهولندي فرانكي دي يونج، بسبب معاناته من إصابة في عضلة الساق اليمنى، إلى جانب غياب سيرجي روبرتو؛ بسبب الإصابة، فيما لن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.





حراسة المرمى: مارك أندي تيرشتيجن

خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، رونالد أراخو، جوردي ألبا، جيرارد بيكيه

خط الوسط: ارتورو فيدال، سيرجيو بوسكيتش، ارثورهيندريك ميلو

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان ،سواريز





التشكيل المتوقع لأتليتك بيلباو:-





حراسة المرمى: ادناي سيمون

خط الدفاع: تيغو ليكوي، يراز الفاريز، يوري برشيش، تيغو مارتينيز

خط الوسط: تيغو قرطبة، راؤول غارسيا، أوهيان سانسيت

خط الهجوم: إيكار مونياين، نيياكي وليامس





ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، خلف غريمه التقليدي صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط، حصدهم من 30 مباراة، حقق الفوز في 20 مواجهة، وتعادل في 5 لقاءات، فيما هزم في 5 مباريات، مسجلا 69 هدف، واستقبلت شباكه 31 هدف.





بينما يأتي أتلتيك بيلباو في المركز التاسع برصيد 42 نقطة، جمعهم من 30 لقاء، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 12 مواجهة، وتلقى هزيمة في 8 مباريات، أحرز خلالهم 33 هدف، وتلقت شباكه 26 هدف.