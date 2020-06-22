وزير الرياضة يشارك في احتفالية رالي مصر لريادة الأعمال

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، تؤكد رؤية القيادة السياسة في توفير فرص عمل للشباب، وكيفية تمكينهم من خلال الشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الخاصة، لافتا إلى أن الوزارة قد نفذت عدد من المشروعات والبرامج التي تقدم للشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشارك الوزير، في احتفالية جامعة الدول العربية الخاصة بإطلاق رالي مصر لريادة الأعمال، ومنحة تدريب ريادة الأعمال، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية





وقدم الوزير التحية لجميع المشاركين من الوزراء والمسئولين عن الاحتفالية كما وجه الشكر للسيد أحمد أبو الغيط امين عام جامعة الدول العربية، لدعوته لحضور هذه الاحتفالية التي تهدف إلى فتح آفاق ورؤى جديدة من خلال ريادة الأعمال وتوفير ٥٠ ألف فرصة عمل لشباب مصر توفرها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.





واختتم "صبحي" مداخلته بالتأكيد على الدور الفعال التي تقوم به جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار في دعم مجال ريادة الاعمال وتوفير فرص حقيقية لشباب مصر بالتعاون مع البنك الاهلي المصري برئاسة المهندس هشام عكاشة.





وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الدكتوره نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، المهندس هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، الدكتور وائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال.





"الرياضة" تنفي تحمل مسحات اللاعبين بالأندية قبل عودة الدوري





نفى مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة ما تردد حول تحمل الوزارة التكاليف الخاصة بالمسحات التي تجريها الأندية حاليا قبل عودة النشاط الرياضي، مؤكدا أن الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بهذا الأمر ولم يتم مناقشته من الأساس.





وأوضحت الوزارة أن القرار الصادر الخاص بعودة النشاط الرياضي، جاء بعد دراسة مستفضية من لجنة الأزمة بمجلس الوزراء التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة للعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية بعد توقف تام بسبب انتشار فيروس كورونا.





وقالت الوزارة: إن كل اتحاد مسئول عن كافة الجوانب الفنية المتعلقة بعودة النشاط الخاص به وفقا للأكواد والضوابط التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الإعلان عن عودة النشاط الرياضي بحضور وزيري الشباب والرياضة والإعلام ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.



