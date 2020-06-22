تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل الإجمالي إلى 1110 إصابات.

 

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن بين الإصابات الجديدة 63 في تفوح، وإصابتين في حلحول، وإصابتين في نوبا، و6 في مدينة الخليل، و3 في نابلس، و4 في بيت لحم، وإصابتين في رام الله والبيرة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن رصد 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 1028.

 

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن حصيلة الإصابات بكورونا بلغت 1028 حالة، بينها 429 حالة ناشطة، و5 وفيات، و594 حالات شفاء، موضحة أنه "تم إجراء 270 فحصا للمواطنين العائدين من مصر ستصدر نتائجها في الساعات القادمة".

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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فيروس كورونا فلسطين الاصابات الجديدة 82 اصابة

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