إندونيسيا تدرس خفض دعم الكهرباء للعام المقبل

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
اقترحت وزارة الطاقة الإندونيسية خفض دعم الكهرباء والديزل للعام المقبل، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط الخام وضعف العملة.


 وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الثروة المعدنية عارفين تصريف القول أمام برلمانيين في جاكرتا إن التقديرات تشير إلى أن دعم الكهرباء سيتراوح بين 1ر54 تريليون روبية و 3ر56 تريليون روبية لعام 2021 .


 وتفترض الوزارة أن يتراوح سعر النفط الخام بين 40 و 50 دولارا للبرميل، وسعر صرف الروبية عند متوسط 15300-14900 للدولار الواحد في عام 2021


 وتشير التقديرات إلى تجاوز دعم الكهرباء للعام الجاري 2ر58 تريليون روبية، أي أنه أعلى من الـ 8ر54 تريليون روبية المقدرة في موازنة البلاد.

 واقترحت الوزارة خفض دعم الديزل في عام 2021 إلى 500 روبية للتر مقابل ألف روبية للتر في العام الجاري.
  ويتراوح حجم الديزل المدعوم المقترح لعام 2021 بين 3ر15 مليون كيلو لتر إلى 8ر15 مليون كيلو لتر.

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