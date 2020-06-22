احميها من الختان.. محمود فارس يدعم الفتيات بهذه الجمل عبر "انستجرام"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

حرص الفنان محمود فارس، على توعية الشعب بجريمة ختان الإناث وعقوبتها، والآثار المترتبة عليها وذلك باستخدام منصتها لمواقع التواصل الاجتماعي.

 

حيث نشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهر بالصورة وهو ممسك ورقة مكتوب عليها جمل: الختان جريمة لا لختان الإناث ، احميها من الختان.

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال فارس مسلسل "الفتوة" وتدور أحداثه فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية، مشيرًا إلى أنه يقدم خلال العمل دور جديد لم يقدمه من قبل، متمنيًا، أن ينال إعجاب الجمهور.

 

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، محمود فارس، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى.

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