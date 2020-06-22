السعودية تبدأ زيادة الصادرات الغذائية للسوق السنغافورية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
مت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل مع نظيرتها السنغافورية، على زيادة صادرات المنتجات الغذائية السعودية للسوق السنغافورية، وذلك حرصا من الهيئة على زيادة الصادرات السعودية غير النفطية وإيجاد فرص تصديرية تعزز وجود المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.


ونظمت "الصادرات السعودية" لقاءات ثنائية بين نظيرتها السنغافورية و24 شركة سعودية متخصصة في صناعة المنتجات الغذائية، بهدف ربطهم بمستوردين من سنغافورة، ومواءمة متطلبات السوق السنغافورية وكيف يمكن للشركات السعودية تلبية هذه الطلبات، وزيادة وجود المنتج السعودي في السوق السنغافورية.


وتأتي هذه اللقاءات بهدف تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة لشركات المنتجات الغذائية السعودية في الأسواق الدولية، واستكمالا للدور الذي تسعى من خلاله "الصادرات السعودية" إلى تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين، الأمر الذي يسهم في زيادة الحصص السوقية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية ورفع نسبة الصادرات غير النفطية.


تجدر الإشارة إلى وجود اتفاقية تجارة حرة بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة لزيادة التجارة البينية شملت الجوانب التجارية كافة مثل التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، وتجارة الخدمات والمشتريات الحكومية. وأسهمت الاتفاقية والجهود بين الجهات ذات العلاقة في البلدين، في تطوير ودعم العلاقات التجارية الثنائية بين السعودية وسنغافورة، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأعوام الخمسة الماضية (2015 - 2019) نحو 76 مليار ريال.


وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية من المملكة إلى سنغافورة للفترة ذاتها نحو 58 مليار ريال، فيما بلغت واردات المملكة من سنغافورة للفترة ذاتها ما قيمته 18 مليار ريال، فيما بلغت صادرات المملكة من قطاع المنتجات الغذائية إلى سنغافورة للأعوام الخمسة الماضية ما قيمته 85 مليون ريال.
  

أخبار تهمك

المقاولون يفاضل بين 4 لاعبين من الأهلي لإدخالهم في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 15 ساعة

نيمار يلقن درسا قاسيا لبرشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يتدخل ويرفض انضمام نجم برازيلي لبرشلونة

منذ ساعة

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب تركيا.. الزمالك مهدد بفقدان صفقة الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مناشدة مهمة من خبير دوائي للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يرمي آخر ورقة لضم بول بوجبا

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في الأهلي قبل استئناف التدريبات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 22 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:14 م

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

01:22 ص

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

12:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!