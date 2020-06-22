شريف مدكور يشارك جمهوره فيديو من حمام السباحة.. ويرد علي أحد معجبيه: "كل واحد وتربيته"

نشر الإعلامي شريف مدكور فيديو له من حمام السباحة، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "شريف" في الفيديو وهو يقوم بالسباحة ويخرج رأسه من تحت الماء في صورة مليئة بالحيوية والنشاط والانتعاش.

وتفاجئ "مدكور" بواحد من الجمهور يعلق ع الفيديو كالتالي "يا حبيبي أكبر وإعقل كدا شوية" وهذا تعليق وصفه باقي الجماهير بالسخيف، ليقوم "شريف" بالرد قائلاً :"كل واحد وتربيته".

يشار إلي أن قدم شريف مدكور برنامجاً جديداً بعنوان "فزورة من مكاني هذا" على راديو النيل، خلال شهر رمضان ‏الماضي، ودارت فكرة البرنامج حول فزورة حيث يتحدث شريف مدكور عن ملامح مكان معين، ويطلب من المستمعين إرسال ‏الإجابة أين هذا المكان الذي يتحدث عنه، فهو برنامج يجمع بين الثقافة والترفيه‎.‎

يذكر أن الإعلامي شريف مدكور قد أصيب بمرض سرطان القولون وتعرض للعلاج بالإشعاع و الكيماوي منذ فتره ولكنه يتمتع الآن بصحة جيدة.