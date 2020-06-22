شاهد.. نور اللبنانية في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

خضعت الفنانة نور اللبنانية، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العالمية، وظهرت خلال الجلسة مرتدية: "فستانًا بكرانيش مكشوف الصدر واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج هادئ".

 

وتفاعل الكثير مع الصورة وعلقت نور قائلة: "أنت مدين بنفسك للقيام بالأشياء التي حلمت بها".

 

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر وروجينا وإدوارد ورحاب الجمل وسلوى عثمان وريم سامي ودنيا عبد العزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

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