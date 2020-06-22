المقاولون يفاضل بين 4 لاعبين من الأهلي لإدخالهم في صفقة طاهر محمد طاهر

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:20 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
علي خلاف
تخطط إدارة المقاولون العرب لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، لاسيما بعد اقتراب رحيل طاهر محمد طاهر إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي.

الأهلي يقترب من ضم طاهر محمد طاهر
اتخذت النادي الأهلي أولى خطوات التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد.

من جانبه تحدث محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تلقى إدارة ذئاب الجبل عرضاً رسمياً من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن ضم طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

المقاولون يفاضل بين 4 لاعبين من الأهلي
تحدثت تقارير صحفية عن مطالب مسئولي المقاولون العرب من لاعبي الأهلي نظير التخلي عن خدمات طاهر محمد طاهر إلى الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وفقا للتقارير فإن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب يفاضل بين 4 لاعبين من النادي الأهلي للإستمرار علي إختيار 2 منهم ضمن الصفقة التبادلية وهم حسين السيد وأحمد الشيخ وباسم علي وجيرالدو ورفض الأهلي دخول ناصر ماهر ضمن الصفقة .

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