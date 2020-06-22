شقيقة أوس أوس:"ابن أخويا موقعش من البلكونة"

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نفت إيمان أسامة شقيقة الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، الأخبار التي تمت تداولها، والتي تزعم وفاة ابن أخيها عن طريق سقوطه من البلكونة،وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



كتبت إيمان أسامة شقيقة أوس أوس :"أرجوكم بلاش أخبار مفبركة مفيش حد وقع من بلكونات والصفحات اللي حاطة صورة عمر ابن اخويا الكبير وكاتبة عليه الخبر مش هقولكم غير حسبى الله ونعم الوكيل فيكم ".





وتابعت إيمان أسامة قائلة:"محدش يشير الكلام ده وراعوا مامته لو شافت كدة فى أي وقت هتحس بايه".





وفي سياق آخر، شارك أوس أوس شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق"، وهو بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، إبرام سمير،وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى .