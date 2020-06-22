إطلاق أول ندوة ثقافية لخريجى الأزهر بغرب أفريقيا لنشر الفكر الوسطي

بثت صفحة "أزهر هوسا" التى دشنتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمقرها الرئيس بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" ندوة ثقافية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بلغة الهوسا، لمعظم مسلمى وخريجى الأزهر بغرب افريقيا، تحت عنوان "الأزهريون الأفارقة فى مواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة عن الإسلام".





حاضر بالندوة خريجو الأزهرمن دولة (نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد) الشيخ مصطفى أبوبكر محمد – عضو هيئة التدريس بجامعة ولاية يوبى، الشيخ إبراهيم موسى سليمان– مدرس الفقه الإسلامى والقانون بجامعة التضامن وجامعة الوفاق،. آدم محمد مصطفى - محاضر بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة ولاية يوب، الشيخ صالح أبوبكر قورا – مدرس بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، الشيخ مختار إبراهيم طاهر بوثى داعية إسلامى، مع مجموعة من مسلمى تلك الدول.



