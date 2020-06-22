مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:32 م
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإنجليزي الممتاز
أميرة فطيم
تنطلق منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجيزي الممتاز، يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو الجاري، وتستمر حتى الخميس 25.

ويتبقى مباراة واحدة على انتهاء الجولة الثلاثين من البرلمينج، حيث سيلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره بيرنلي، مساء اليوم الإثنين، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، والسابعة بتوقيت جرينتش.

وستُنقل المباريات حصريا وعلى الهواء مباشرة، عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإنجليزي.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مواعيد مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجيزي الممتاز:-

-يوم الثلاثاء 23 يونيو
يواجه ليستر سيتي نظيره برايتون، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والخامسة بتوقيت جرينتش.

ويلتقي وست هام بفريق توتنهام، الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت جرينتش.

-يوم الاربعاء 24 يونيو
يلعب فريق نوريتش سيتي أمام إيفرتون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، فيما يواجه مانشستر يونايتد فريق شيفيلد يونايتد، في نفس ذات التوقيت.

كما سيلتقي لفرهامبتون بفريق بورنموث في الساعة السابعة مساءً، وفي نفس التوقيت سيواجه فريق نيوكاسل يونايتد نظيره استون فيلا.

وسيخوض ليفربول مباراة نارية أمام كريستال بالاس، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت جرينتش.

-الخميس 25 يونيو
سيواجه ساوثهامبتون نظيره أرسنال ، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، وسيواجه بيرنلي فريق واتفورد، في ذات التوقيت.

ويلتقي فريق تشيلسي بنظيره مانشستر سيتي ، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت جرينتش.

أخبار تهمك

مناشدة مهمة من خبير دوائي للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

نيمار يلقن درسا قاسيا لبرشلونة

منذ ساعة

مرتضى منصور يهاجم نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب تركيا.. الزمالك مهدد بفقدان صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ يوم

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 21 ساعة

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يوافق على شروط ضم لاوتارو مارتينيز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

منذ حوالي 4 ساعات

فنانة شابة تكشف سبب وفاة نجل "أوس أوس"

منذ ساعتين و 55 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:41 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

نيمار يلقن درسا قاسيا لبرشلونة

01:56 م

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

01:22 ص

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!