مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجيزي الممتاز، يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو الجاري، وتستمر حتى الخميس 25.





ويتبقى مباراة واحدة على انتهاء الجولة الثلاثين من البرلمينج، حيث سيلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره بيرنلي، مساء اليوم الإثنين، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، والسابعة بتوقيت جرينتش.





وستُنقل المباريات حصريا وعلى الهواء مباشرة، عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإنجليزي.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مواعيد مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجيزي الممتاز:-





-يوم الثلاثاء 23 يونيو

يواجه ليستر سيتي نظيره برايتون، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والخامسة بتوقيت جرينتش.





ويلتقي وست هام بفريق توتنهام، الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت جرينتش.





-يوم الاربعاء 24 يونيو

يلعب فريق نوريتش سيتي أمام إيفرتون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، فيما يواجه مانشستر يونايتد فريق شيفيلد يونايتد، في نفس ذات التوقيت.





كما سيلتقي لفرهامبتون بفريق بورنموث في الساعة السابعة مساءً، وفي نفس التوقيت سيواجه فريق نيوكاسل يونايتد نظيره استون فيلا.





وسيخوض ليفربول مباراة نارية أمام كريستال بالاس، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت جرينتش.





-الخميس 25 يونيو

سيواجه ساوثهامبتون نظيره أرسنال ، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، وسيواجه بيرنلي فريق واتفورد، في ذات التوقيت.





ويلتقي فريق تشيلسي بنظيره مانشستر سيتي ، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت جرينتش.