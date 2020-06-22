سوريا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 219.

وكشفت وزارة الصحة السورية، أن الإصابات الجديدة هي لأشخاص مخالطين في مدينة دمشق وريفها.

وأعلنت الصحة السورية، عن تسجيل 6 إصابات بالفيروس لأشخاص مخالطين في بلدة جديدة الفضل، التي أعلنت فرض الحجر الصحي عليها بعد تزايد الإصابات فيها منذ الإعلان عن وفاة امرأة في البلدة مصابة بكورونا، وهي حالة الوفاة السابعة في البلاد.

وكانت الصحة السورية، فرضت حجرا منزليا في منطقة ضاحية قدسيا على ثلاث عائلات قدموا من بلدة جديدة الفضل، قبل تطبيق الحجر الصحي عليها.

وقد أشارت الإحصاءات المتعلقة بكورونا في سوريا حتى اليوم إلى تسجيل 219 حالة إصابة، توفيت منها 7 حالات، وشفيت 83 حالة.