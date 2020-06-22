هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة ابنته

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
عبر الفنان هاني شاكر عن حزنه الشديد لرحيل ابنته ، وذلك بنشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق قائلا : "حبيبة قلب بابا دينا وتؤام روحي وحشتيني قوي والدنيا من غيرك ملهاش طعم ودا روح ، إنتي أخدتي معاكي كل الفرح والسعادة ومش سايبة غير الذكريات ، وأحلي حاجة في الدنيا نجدي ومليكة ، ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيكي يا قلب بابا في الجنة إحنا وكل اللي يتحبيهم ، وربنا يصبرنا علي فراقك يا أحلي وأغلي ملاك شافته عيني".

يشار أن أمير الغناء العربي هاني شاكر، طرح مؤخرا أغنية بعنوان "هتعدى"، والتي يبعث من خلالها الأمل لجمهوره، في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريباً، وتعاون نقيب الموسيقين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.

وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا، ويارب هون وسهلّها.. قادر فى ثانية تعدِّلها وحياتنا نرجع نكملها فى سعادة وفهمنا الدرس أهو وشوفنا وعرفنا فى ضعفنا وخوفنا إن إحنا نقوى على ظروفنا بإرادة".

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