أحمد جمال يدعم أبطال الأوليمبياد بأغنية "جيل بطل"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
رشا عادل
طرح المطرب أحمد جمال، اغنيته الجديدة "جيل بطل" انتاج شركة الروابط الرياضية وتوزيع ديجيتال ساوند وهى من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع، والأغنية لدعم أبطال الألمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.

وصرح أحمد، انه سعيد بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليمبياد طوكيو 2021 بأغنية " جيل بطل " التي تخاطب أيضا الجيل الحالي بشكل عام وأضاف: أنه يتمنى أن تكون الأغنية فى صورة تحفيزية للشباب وأبطال مصر، كما يتمنى عودة مصر بالكثير من الميداليات من اليابان، لتزيد انتصارات الشعب المصرى.

تقول كلمات أغنية، "جيل بطل":..
يا صاحبي طمني عليك.. وعلي الحبايب والجيران
مشتاق لصوتك ولعينك.. وللشوارع والمكان
و ياجيل بطل..شوف إيه حصل
ما احنا قابلنا حاجات كتير
فيه خير وشر.. وأهوي كله مر
وبقي الصغير فيك كبير

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