بعد تكريمها عن مسلسل "خيانة عهد".. يسرا توجه رسالة شكر لوزارة التضامن

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
رشا عادل
وجهت الفنانة يسرا، رسالة شكر لوازرة التضامن، بعدما كرمتها على مسلسل "خيانة عهد" من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها أثناء التكريم، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت يسرا، على الصور قائلة:"تشرفت على مدار ٥ سنين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعتنا نشاطات مشتركة كتير في فترة معالي الوزيرة الدكتورة غادة والي اللي كان ليا الشرف إني أشتغل معاها وأتكرّم منها على أعمال مختلفة".


وأضافت:"امبارح سعدت بتكريم جديد عن مسلسل #خيانة_عهد لمساهمته في تسليط الضوء على سلبيات الإدمان وتأثيره على الشباب".

وتابعت:" بشكر جدًا وزارة التضامن وعلى رأسها معالي الوزيرة الدكتورة نيڤين القباج، وأيضًا دكتور عمرو عثمان وكل القائمين على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على التقدير ده".


وأختتمت:"وطبعًا حب كبير قوي للجمهور اللي تفاعل مع المسلسل وحبه وكان سبب في نجاحه يا رب احفظ أولادنا جميعًا وابعد عنهم كل شر".

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