كارول سماحة تنتهي من تصوير "bon voyage" استعدادًا لإطلاقه قريبًا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:19 م
كارول سماحة
كارول سماحة
أحمد رمضان متولي

انتهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، من تصوير كليبها الجديد "bon voyage "، الذي تطلقه باللهجة اللبنانية والفرنسية ، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز ، كما تتولي مهمة إخراج كليبها المخرجة المصرية بتول عرفة ، في تعاون يجمعهم للمرة الأولى ايضا.

 

وحرصت سماحة على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يوماً كاملاً ، بالرغم من أزمة كورونا  التي يمر بها العالم ، والتي اثرت بشكلا كبير على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير .

وتكثف المخرجة بتول عرفة  جهودها  في الوقت الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على الكليب الذي يخضع لمرحلة المونتاج ، استعداداً لطرحه على القنوات الفضائية قريباً.

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