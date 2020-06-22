كارول سماحة تنتهي من تصوير "bon voyage" استعدادًا لإطلاقه قريبًا

انتهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، من تصوير كليبها الجديد "bon voyage "، الذي تطلقه باللهجة اللبنانية والفرنسية ، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز ، كما تتولي مهمة إخراج كليبها المخرجة المصرية بتول عرفة ، في تعاون يجمعهم للمرة الأولى ايضا.

وحرصت سماحة على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يوماً كاملاً ، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم ، والتي اثرت بشكلا كبير على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير .

وتكثف المخرجة بتول عرفة جهودها في الوقت الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على الكليب الذي يخضع لمرحلة المونتاج ، استعداداً لطرحه على القنوات الفضائية قريباً.