كارول سماحة تنتهي من تصوير "bon voyage" استعدادًا لإطلاقه قريبًا
الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:19 م
أحمد رمضان متولي
انتهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، من تصوير كليبها الجديد "bon voyage "، الذي تطلقه باللهجة اللبنانية والفرنسية ، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز ، كما تتولي مهمة إخراج كليبها المخرجة المصرية بتول عرفة ، في تعاون يجمعهم للمرة الأولى ايضا.
وحرصت سماحة على تصوير الكليب في موعده
الذي استغرق يوماً كاملاً ، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم ، والتي اثرت بشكلا كبير
على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على
الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير .
وتكثف المخرجة بتول عرفة جهودها
في الوقت الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على الكليب الذي يخضع لمرحلة
المونتاج ، استعداداً لطرحه على القنوات الفضائية قريباً.