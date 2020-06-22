لقاء سويدان تهنئ نيرمين الفقي بعيد ميلادها

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حرصت الفنانة لقاء سويدان علي توجيه رسالة تهنئة لنجمة لنرمين الفقي بعيد ميلادها ، حيث نشرت صورة تجمعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وعبرت لقاء عن حبها بهذه الكلمات قائلة : "أسعد عيد ميلاد جميل أتمني لكي الحب والسعادة والنجاح".



وردت نرمين قائلة : "شكرا جزيلا يا لوكا".



يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثاني"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، وشارك في البطولة الفنان أحمد بدير ولوسي وداليا مصطفى ومجدي كامل وسوسن بدر وطارق صبري.