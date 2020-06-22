حامد الشراب يقدم التعازي لـ أوس أوس في وفاة نجله

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
رشا عادل
نعى الفنان حامد الشراب، صديقة الفنان أوس أوس في وفاة نجله الصغير، من خلال نشر صورة جديدة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حامد، على الصورة قائلًا:"انا لله وانا اليه راجعون "على محمد اسامة " توفاه الله امس ربنا يجعله شفيعا لكم يوم القيامة يا اوس اوس ويصبركم على الابتلاء دة ويربط على قلوبكم اللهم امين".

يذكر أن آخر أعمال حامد الشرابي، فيلم "شاومينج" وتدور أحداثة حول موقع شاموينج الذي سرب امتحانات الثانوية العامة عام 2016، وشارك في بطولته الفنان بيومي فؤاد وأحمد سلطان وتوني ماهر.

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