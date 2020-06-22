"ليفت سلاب مصر" تناقش شراء 225.7 ألف أسهم في الوفاء للاستثمار السياحي





كشفت البورصة المصرية اليوم عن قيام مجلس إدارة شركة المصرية لتطوير صناعة البناء " ليفت سلاب مصر بمناقشة قرار مجلس إدارة شركة الفرسان للتنمية العقارية والمتعلق بعرض ليفت سلاب لشراء 255.76 ألف سهم من شركة الوفاء للاستثمار السياحي بسعر 370 جنيهاً للسهم الواحد.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن نسبة الشراء السابق ذكرها تمثل تمثل نسبة 85.25 من رأسمال الوفاء للإستثمار السياحي





وأضافت شركة ليفت سلاب مصر اليوم، إن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً دراسة القيمة العادلة لسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي المعدة من شركة سوليوشن للاستشارات المالية و سيناقش أيضاً دراسة القيمة العادلة لسهم ليفت سلاب مصر المعدة من شركة كاسل للاستشارات المالية.









وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.34 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 245.6 ألف جنيه في الفترة المقارنة من 2019.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 8.41 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.29 مليون جنيه بالفترة المقارنة قبل عام.