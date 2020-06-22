الأرصاد تكشف حالة الطقس في أول أسبوع من الصيف

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:59 م
الأرصاد
الأرصاد
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية: إن درجات الحرارة تشهد اليوم انخفاض مقارنة بالأمس، حيث تسجل القاهرة 36 درجة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الطقس يشهد على حالة من الاستقرار على مدار 72 ساعة المقلبة، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، حيث ستتراوح ما بين 35 و36 درجة، وستسجل الحرارة 27 درجة على السواحل الشمالية، بينما ستصل على االصعيد إلى 42 درجة.

وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيلمقبلةف بدأ رسميا بالأمس، منوها بأننا لن نشهد أي موجة حارة على مدار الست أيام المقبلة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 22 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الإثنين نهارًا

- طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط احيانًا.

طقس الإثنين ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية، وبعض مناطق من جنوب البلاد.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر شمال البلاد حتى القاهرة بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الأحد، أن البلاد تشهد انخافضًا في درجات الحرارة بمقدار 4 درجات بدءا من الإثنين.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع أن يكون الطقس، الإثنين، حار على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، فيما يكون طقس معتدل على السواحل الشرقية وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسا شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

ليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الأحد، والتي تتمثل في رياح معتدلة نهارا تنشط أحيانا، وستكون الرياح معتدلة على السواحل الشرقية وجنوب وشمال الصعيد نشطه أحيانًا.

وأشارت الهيئة، إلى تأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، القاهرة العظمى 36 والصغرى 22، أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 20، وشرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 21.

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