"اكتفيت بـ 40 مسلسل".. داليا إبراهيم تعلن اعتزالها للفن

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:59 م
هبة أحمد


أعلنت الفنانة داليا إبراهيم عن اعتزالها للفن، مُشيرة أنها اكتفت بـ40 مسلسلاً، ولم تكشف عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ ذلك القرار.

كتبت داليا إبراهيم منشورًا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قالت فيه :"قررت الاعتزال، بعد 40مسلسل و7 مسرحيات 5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويلة شكرًا".

يُشار أن الفنانة داليا ابرهيم بدأت التمثيل في سن صغير، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح، اكتشفها الفنان محمد صبحى عندما انضمت لفرقة "بالعربي الفصيح"، وعملت معه في هذه المسرحية، وقدمت معه بعد ذلك مسرحية " ماما امريكا"، وعرفها الجمهور جيدًا في مسلسل عائلة ونيس، شاركت في العديد من الأفلام منها"قشر البندق"، "القتل اللذيذ"، "مبروك وبلبل"، "شباب رايح جاي"، "كلمني شكرًا.

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