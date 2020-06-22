مخرج فيلم "ستاشر": "فخور بعرضه في مهرجان كان"

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عبر المخرج المصري سامح علاء، عن سعادته الشديدة بعرض فيلم القصير "ستاشر" ضمن فعاليات مهرجان "كان العالمي"، من خلال نشر منشور جديدة، على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".



وقال سامح، خلال المنشور:"فخور بعرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية "، وبذلك يكون هذا الفيلم هو أول فيلم مصري قصير يرشح للسعفة الذهبية منذ بداية الجائزة في تاريخ المسابقة، وهو فيلم إنتاج مصري فرنسى مشترك".



فيلم "ستاشر" من إنتاج فيج ليف ستديوز، برئاسة المنتج محمد تيمور ومارك لطفي، وأحمد زيان ومهاب شهاب، بالأضافة إلى المنتج الفرنسي مارتن جيروم.