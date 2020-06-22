موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:54 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز على نظيره ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

افتتح التسجيل سيرجيو راموس لمصلحة ريال مدريد في الدقيقة 50، ثم أضاف كريم بنزيما هدف الفريق الملكي الثاني في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 65، يحتل بها صدارة الدوري الإسباني، وبفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة
ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال مايوركا، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام المباراة على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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