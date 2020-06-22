فيروس كورونا يؤجل تصوير الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" لـ مصطفى قمر

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


قام الفنان مصطفى قمر بتأجيل تصوير الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، وكان من المفترض تصويره خلال الأيام الماضية، ولكن تم تأجيله لحين الإنتهاء من أزمة كورونا، وقام مصطفى قمر بعقد جلسات عديدة مع الكاتبة زينب عزيز، حتى يتم الاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل.

يُشار أن فيلم "حريم كريم" تم عرضه عام 2005، وشارك فى بطولته الفنان الراحل طلعت زكريا، ياسمين عبد العزيز، ريهام عبد الغفور، خالد سرحان، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، ومن إخراج علي إدريس.

ومن جهة أخرى، كانت آخر أعمال مصطفى قمر السينمائية فيلم "فين قلبي" مع الفنانة يسرا اللوزى، شيرى عادل، إدوارد، وإخراج إيهاب راضى.

والجدير بالذكر أن مصطفى قمر طرح مؤخرًا ألبوم "ضحكت ليا" وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا .

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