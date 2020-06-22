غرفة الرعاية الصحية: القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من المنظومة

أكد علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص أن القطاع الطبى الخاص شريك مع الدولة فى تقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية بكافة فروعها، ويدعم كل الخطوات التى تقوم بها الوزارة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.









وأضاف أن القطاع الخاص قد سخر كافة إمكانياته تكاتفًا مع الدولة لخدمة المريض المصري، كما نشيد بالدور المميز والمجهود الضخم الذى تقوم به وزارة الصحة والسكان للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.





ووجه عبد المجيد التحية إلى الدور الوطني العظيم لكافة الأطقم الطبية "جيش مصر الأبيض" فيما يبذلونه من عطاء وتضحيات سواء كان فى القطاع الحكومى أو الخاص.





وأعرب عن تثمين غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، لدور الأطقم الطبية العاملة في المستشفيات الحكومية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأكد التزام الغرفة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان تجاه منع أي محاولات فردية من بعض الأطقم الطبية لتفضيل العمل في القطاع الخاص على حساب القطاع الحكومي.









ونقل رئيس الغرفة ترحيب وزارة الصحة والسكان الكامل بعمل كافة الأطقم الطبية بمستشفيات القطاع الخاص مع مراعاة الالتزام بساعات العمل بالقطاع الحكومي خاصة في ظل هذه الظروف التي تتطلب تضافر كافة جهود الدولة.





واختتم عبد المجيد قائلا: نحن نؤكد أن هذا التعاون والتنسيق المستمر سيمكننا بإذن الله من تخطي هذه الظروف مع الاستمرار فى تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين جنبًا إلى جنب حفاظًا على صحة المصريين.







