الأهلي يحسم موقف نجم الفريق العائد من الإصابة

كشف نادر شوقي وكيل أعمال لاعب النادي الأهلي محمد محمود عن مايدور حول مستقبل موكله الفترة المقبلة مع القلعة الحمراء.









ونفى شوقي الأنباء التي تردد حول أ، الأهلي يدرس إعارة اللاعب محمد محمود إلى نادي آخر.





وخلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" قال شوقي " لا يوجد نقاش مع الأهلي وإدارته بشأن إعارة محمد محمود ".





وتابع شوقي: " اللاعب جاهز للمشاركة في التدريبات والمباريات، وتعافى تماما من إصابته، وينتظر إشارة من الجهاز الفني ".





وجدير بالذكر أن لعب محمد محمود في مباراتين فقط بقميص الأهلي منذ الانضمام إليه قادما من وادي دجلة مقابل 20 مليون جنيه في يناير 2019، وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين في وقت قصير.