لهذا السبب.. مايا دياب تطرد نجلتها من غرفة نومها

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شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت مايا، خلال مقطع الفيديو برفقة نجلتها من داخل غرفة نومها مرتدية هي ونجلتها بيجامة باللون الاصفر وتقوم بطردها من الغرفة بعدما علمتها الرقص.



يذكر أن آخر اعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.