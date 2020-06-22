ارتفاع إجمالي الدين العام على الأردن إلى 5% خلال 4 أشهر

ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن إلى 5% خلال 4 أشهر الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 31.39 مليار دينار (44.2 مليار دولار) وذلك بالمقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية عام 2019.





أظهرت الإحصائيات التي نُشرت اليوم الأثنين 22 يونيو، ان الدين الداخلي للأردن بلغ في نهاية أبريل الماضي نحو 18.93 مليار دينار، بينما سجل اليدن الخارجي خلال نفس الفترة 12.4 مليار دينار.





يُشكل إجمالي الدين العام بالأردن 101% من الناتج المحلي الإجمالي.





وأظهرت أرقام من البنك المركزي الأردني يوم الثلاثاء تراجع ودائع البنوك في نهاية أبريل الماضي 1.1 بالمئة إلى 34.91 مليار دينار (49.2 مليار دولار) مقارنة مع مستواها في نهاية 2019.





كانت ودائع البنوك الأردنية تبلغ في نهاية 2019 نحو 35.3 مليار دينار.





قال البنك المركزي الأردني اليوم الأحد إن تحويلات المغتربين تراجعت 5.9 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 800 مليون دينار (1.128 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019.





بدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلبا منذ تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا.





وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد انكماش أسعار المستهلكين (التضخم) 0.22 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار الماضي بعد ارتفاعها 0.58 بالمئة في ابريل، ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت الأسعار بنسبة 0.65 بالمئة.





ساهمت في الانخفاض السنوي للأسعار بشكل رئيسي شرائح النقل والوقود والإنارة، في حين ارتفعت على نحو خاص أسعار الخضروات والبقول الجافة والمعلبة والألبان ومنتجاتها والبيض، وبلغ معدل التضخم السنوي 1.20 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية.





وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل، 1.33 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار، ليبلغ 1.24 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى، و كان معدل التضخم السنوي الأساسي 1.35 بالمئة في ابريل .



