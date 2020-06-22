ارتفاع إجمالي الدين العام على الأردن إلى 5% خلال 4 أشهر

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن إلى 5% خلال 4  أشهر الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 31.39 مليار دينار (44.2 مليار دولار) وذلك بالمقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية عام 2019.

أظهرت الإحصائيات التي نُشرت اليوم الأثنين 22 يونيو، ان الدين الداخلي للأردن بلغ في نهاية أبريل الماضي نحو 18.93 مليار دينار، بينما سجل اليدن الخارجي خلال نفس الفترة 12.4 مليار دينار.

يُشكل إجمالي الدين العام بالأردن 101% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت أرقام من البنك المركزي الأردني يوم الثلاثاء تراجع ودائع البنوك في نهاية أبريل الماضي 1.1 بالمئة إلى 34.91 مليار دينار (49.2 مليار دولار) مقارنة مع مستواها في نهاية 2019.

كانت ودائع البنوك الأردنية تبلغ في نهاية 2019 نحو 35.3 مليار دينار.

قال البنك المركزي الأردني اليوم الأحد إن تحويلات المغتربين تراجعت 5.9 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 800 مليون دينار (1.128 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

بدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلبا منذ تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد انكماش أسعار المستهلكين (التضخم) 0.22 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار الماضي بعد ارتفاعها 0.58 بالمئة في ابريل، ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت الأسعار بنسبة 0.65 بالمئة.

ساهمت في الانخفاض السنوي للأسعار بشكل رئيسي شرائح النقل والوقود والإنارة، في حين ارتفعت على نحو خاص أسعار الخضروات والبقول الجافة والمعلبة والألبان ومنتجاتها والبيض، وبلغ معدل التضخم السنوي 1.20 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية.

وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل، 1.33 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار، ليبلغ 1.24 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى، وكان معدل التضخم السنوي الأساسي 1.35 بالمئة في ابريل .

أخبار تهمك

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يوافق على شروط ضم لاوتارو مارتينيز

منذ 37 دقيقة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات مثيرة من كيكي سيتين قبل مواجهة أتلتيك بيلباو

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم موقف نجم الفريق العائد من الإصابة

منذ 36 دقيقة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 12 ساعة

مناشدة مهمة من خبير دوائي للمواطنين

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أول رد فعل من رمضان صبحي على تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 3 ساعات

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

مرتضى منصور يهاجم نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:41 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

برشلونة يوافق على شروط ضم لاوتارو مارتينيز

12:49 م

مناشدة مهمة من خبير دوائي للمواطنين

11:16 ص

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!