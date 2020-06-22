ياسمين رئيس تبهر متابعيها بلوك جديد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت ياسمين، خلال الصور بلوك جديد حيث قامت بقص شعرها.


وحظت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتبت الفنانة سوسن بدر قائلة:"الله حلوة اوى" وأضاف آخر"ملكة الشعر القصير والله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اى حاجه بتعمليها بتبقا حلوة عليكى".


يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس، فيلم "لص بغداد" وتدور أحدثة في إطار أكشن تشويقي، وشارك في بطولته الفنان محمد إمام وخالد الصاوي وامينة خليل.

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