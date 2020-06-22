ريال مدريد يورط باريس سان جيرمان

يخطط زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد بداية من فترة الانتقالات الصيفية في ظل ندرة المدافعين المميزين في كل أندية العالم حيث يخطط زيدان لاقتناص خدمات كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي.

وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية عن أن زيدان دخل في منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع كوليبالي في ظل بحث توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي عن ضمه لخلافة تياجو سيلفا مدافع الفريق الحالي.

وأشارت إلى أن زيدان يرتبط بعلاقة وثيقة مع فالي رمضاني وكيل أعمال كاليدو كوليبالي وهو ما قد يجعل المدافع السنغالي قريباً من الذهاب إلى ملعب سانتياجو برنابيو في الميركاتو الصيفي المقبل على حساب باريس سان جيرمان.