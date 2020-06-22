أحمد العوضي يعلن موعد عرض مسلسله الجديد "شديد الخطورة"

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أعلن الفنان أحمد العوضي عن موعد عرض مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر الفنان أحمد العوضي صورة البوستر الرسمي الخاص بمسلسل "شديد الخطورة"، وعلق على الصورة قائلاً:"إبتداءً من ١ /٧ علي واتش ات".



مسلسل"شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.



و يتكون المسلسل من 7 حلقات، ويتناول خلالهم قضايا الشائعات التي يروجها البعض على السوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومي للبلدان العربية، وخلقها للفتن والأزمات.