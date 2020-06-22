9.3 مليون جنيه منحة استثنائية للعمالة بجنوب سيناء 

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قامت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، بمتابعة صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة المتضررين من أزمة كورونا.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، في بيان صحفي، أن مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء تتابع صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

وأوضح وزير القوي العاملة أن إجمالي المنحة الرئاسة التي تم صرفها في دفعتها الأولى بلغت 8 ملايين جنيه، فضلا عن  مليون و366 ألف جنيه ، لنحو 2733 عاملا  من المسجلين بوحدة العمالة بالمديرية وذلك خلال شهر مايو الماضى.

وأشار محمد عبد الرحمن  مدير المديرية في تقريره الشهري للوزير إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار 15 ترخيص عمل  للأجانب من 8 جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب التفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية.
 

وزيرا القوى العاملة والتضامن يبحثان استراتيجية العمل المشترك

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى بديوان عام وزارة القوى العاملة،  لبحث سبل التعاون بين الوزارتين لتقديم الرعاية اللازمة لفئات المواطنين والعمال المتعاملين ، ورعاية ذوي  الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص عمل لهم .

في مستهل اللقاء أكد الوزير أننا نهدف دعم وتفعيل التعاون بين الوزارتين للوصول إلي قاعدة بيانات تخص العمالة غير المنتظمة ، لتحقيق النتيجة اللائقة التى تخدم  هذه الفئة  باعتبارها من القطاعات المهمة بالدولة ، فضلا عن أنها فئة تحتاج  الى كل أوجه الدعم والتكاتف من خلال جميع الأجهزة التنفيذية للدولة.

من جانبها وجهت " القباج "  شكرها  للوزير على دعوتها لهذا اللقاء وروح التعاون المشترك، مؤكدةً استعدادها التام للعمل مع الوزارة فيما يخص الفئات الأولى بالرعاية ، والتى تشترك الوزارتين معاً فى رعايتها ، مؤكدة استعدادها لتلبية مطلب وزارة القوي العاملة بإتاحة الاستعلام التأميني بمركز معلومات  الوزارة بما يساعد في الوصول إلى كافة الفئات المستحقة للرعاية.

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