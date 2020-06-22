لقاء الخميسي تطل على جمهورها بصورة جديدة عبر الـ"إنستجرام"

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شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت لقاء، على الصورة قائلة:"صباح الخير".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الخميسي، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"صباح الجمال يا جميلة" وأضافت الفنانة نادية الجندي "صباح الفل حبيبتي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"احلي لقاء".



يذكر أن لقاء الخميسي، خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي وهالة فاخر ونبيلة عبيد، وعرض المسلسل على شاشة قناة "أم بي سي مصر".