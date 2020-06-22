مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:54 ص
برشلونة
برشلونة
علي نبوي
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو مساء غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - سواريز - ميسي - نيتو - لينجليت - جريزمان - جوردي ألبا - برايثويت - فيدال - أومتيتي - جونيور - إيناكي بينا - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو - مورير - مونشو - كوينسا.


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وفي سياق آخر يبحث نادي برشلونة الإسباني عن طريقة سحرية للتعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي   خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم ارتفاع المقابل المادي للصفقة الذي يجعل من التعاقد مع اللاعب فرصة صعبة أمام جميع الأندية.



ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن إدارة برشلونة تعلم أن التعاقد مع نيمار لن يكون سهلًا لكن جوسيب بارتوميو رئيس النادي يأمل في إنهاء الصفقة مع قدوم الانتخابات الرئاسية في ظل صعوبة المنافسة فيها هذه المرة.


وأشارت الصحيفة إلى أن خطة الفريق الإسباني تكمن هذه المرة في المراقبة قبل التحرك أي أن إدارة برشلونة ستطلع من نيمار رفض التجديد لنادي باريس سان جيرمان ثم تستغل هذه الرغبة من أجل إنهاء الصفقة.

 

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