"أبل" تغلق متاجرها في أمريكا مرة أخرى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ "كورونا"

بعد أسابيع من إعادة فتح أكثر من 100 متجر في الولايات المتحدة، أعلنت شركة أبل أنها ستغلق عددًا من متاجرها في أمريكا، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت الشركة أنه سيتم إغلاق أحد عشر متجرًا في أريزونا وفلوريدا ونورث كارولينا وساوث كارولينا بسبب الارتفاعات الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في تلك المناطق.





ويشير الخبراء إلى أن هذه المناطق قد تشهد ارتفاعًا حادًا في الإصابات نظرًا لحقيقة أنها تجنبت أسوأ انتشار للفيروس في جميع أنحاء ولاية فلوريدا الأمريكية، على وجه الخصوص، تم تحديدها كمركز محتمل جديد للفاشية.







