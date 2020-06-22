بيومي فؤاد يشارك في فيلم "مش أنا" مع تامر حسني.. والتصوير خلال أيام

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تعاقد الفنان بيومى فؤاد على بطولة فيلم "مش أنا"، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، ومن المُقرر أن يقوم بتصوير مشاهده مطلع الشهر المقبل.



ويقوم فريق العمل باستئناف تصوير المشاهد المُتبقية لهم خلال الأيام المقبلة، بحسب تصريحات مخرجة الفيلم سارة وفيق،والفيلم صور منه حوالي 40% من أحداثه ، ويُعد مختلفاً عما قدمه تامر حسني من قبل.



ويُعتبر فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائي مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية،وتدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة التي تُجسد دورها الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية فيلم "الفلوس"، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، بطولة زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا ومى عز الدين.