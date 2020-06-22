بيومي فؤاد يشارك في فيلم "مش أنا" مع تامر حسني.. والتصوير خلال أيام

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

تعاقد الفنان بيومى فؤاد على بطولة فيلم "مش أنا"، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، ومن المُقرر أن يقوم بتصوير مشاهده مطلع الشهر المقبل.

ويقوم فريق العمل باستئناف تصوير المشاهد المُتبقية لهم خلال الأيام المقبلة، بحسب تصريحات مخرجة الفيلم سارة وفيق،والفيلم صور منه حوالي 40% من أحداثه ، ويُعد مختلفاً عما قدمه تامر حسني من قبل.

ويُعتبر فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائي مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية،وتدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة التي تُجسد دورها الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية فيلم "الفلوس"، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، بطولة زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا ومى عز الدين.

أخبار تهمك

مدافع يوفنتوس يريد اللعب لبرشلونة

منذ ساعتين

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 14 ساعة

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

منذ ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد فعل من رمضان صبحي على تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر

منذ ساعة و نصف

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 10 ساعات

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يوجه رسالة نارية لمنتقدي ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

محمود الخطيب يحسم صفقة سوبر للأهلي في الساحل الشمالي

منذ أقل من ساعتين

عبد الحفيظ يصدم نجم الأهلي بقرار ناري

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ يوم

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 ص

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

01:22 ص

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

10:55 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!