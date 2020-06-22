علي الحجار يحتفل بعقد قران نجتله

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أحتفل الفنان علي الحجار، بعقد قران نجلته بثينه مساء أمس الأحد، وذلك وسط الأهل والأصدقاء فقط، حرصًا على سلامة الجميع من فيروس كورونا.



وشارك علي، جمهوره بمجموعة صور جديدة من عقد القران، على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وعلق الحجار، على الصور قائلًا:"تم بالأمس 21 يونيو 2020 عقد قران إبنتي بثينة علي هشام مارولد بحضور والدته السيدة نيفين وأخيه كريم في منزلي بالمقطم بحضور أخواتها إبراهيم ونور ويوسف وجني وزوجتي هدي طلعت".





يذكر أن علي الحجار، قدم حفلة غنائية أونلاين ضمن مبادرة وزارة الثقافة خليك في البيت، وقدم خلالها مجموعة من أشهر أغانية الجديدة والقديمة.