بي أم دبليو تطرح النسخة الذهبية من BMW 8-Series

اعلنت شركة بي أم دبليو - BMW عن إصدارًا خاصًا جديدًا من الفئة الثامنة يسمى Golden Thunder Edition، ويتوفر الإصدار الخاص في نماذج 840i و 840d xDrive و M850i ​​xDrive، المصنعة في مصنع شركة بي أم دبليو في مدينة دينغولفينغ الألمانية.

ومن المقرر إنتاجه من سبتمبر 2020،

تقول شركة صناعة السيارات الألمانية بي أم دبليو - BMW، أن نسختها الجديدة ستدخل حيز الإنتاج اعتبارًا من سبتمبر 2020 وسيتم تطبيقها على النماذج الأخرى في الفئة الثامنة والتي تشمل (G14) و Gran Coupé بأربعة أبواب (G16).





كما لم تذكر الشركة عن أي تغييرات الأداء والاجزاء الميكانيكية - مما يجعل إصدار Golden Thunder Edition إصدارًا جماليًا من الداخل والخارج.





ومن مميزات BMW 8 Series Golden Thunder Edition هي الزخارف الذهبية على الجسم الخارجي، من المصد الأمامي، والجوانب إلى المصد الخلفي، والمصد الخلفي، على الجناح الخلفي، وعجلات سبيكة خفيفة بحجم 20 بوصة.





بالإضافة إلى الزخارف الذهبية ، تضيف السيارة الرياضية أيضًا مجموعة من الألوان الخارجية باللون الأسود غير اللامع أو الأسود الخارجي المجمد. يضيف BMW Individual محيط High Gloss Shadow Line إلى الخارج والفرامل الرياضية السوداء من M Sport.



