بي أم دبليو تطرح النسخة الذهبية من BMW 8-Series

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
اعلنت شركة بي أم دبليو - BMW عن إصدارًا خاصًا جديدًا من الفئة الثامنة يسمى Golden Thunder Edition، ويتوفر الإصدار الخاص في نماذج 840i و 840d xDrive و M850i ​​xDrive، المصنعة في مصنع شركة بي أم دبليو في مدينة دينغولفينغ الألمانية.
ومن المقرر إنتاجه من سبتمبر 2020،
تقول شركة صناعة السيارات الألمانية بي أم دبليو - BMW، أن نسختها الجديدة ستدخل حيز الإنتاج اعتبارًا من سبتمبر 2020 وسيتم تطبيقها على النماذج الأخرى في الفئة الثامنة والتي تشمل (G14) و Gran Coupé بأربعة أبواب (G16).

كما لم تذكر الشركة عن أي تغييرات الأداء والاجزاء الميكانيكية - مما يجعل إصدار Golden Thunder Edition إصدارًا جماليًا من الداخل والخارج.

ومن مميزات BMW 8 Series Golden Thunder Edition هي الزخارف الذهبية على الجسم الخارجي، من المصد الأمامي، والجوانب إلى المصد الخلفي، والمصد الخلفي، على الجناح الخلفي، وعجلات سبيكة خفيفة بحجم 20 بوصة.

بالإضافة إلى الزخارف الذهبية ، تضيف السيارة الرياضية أيضًا مجموعة من الألوان الخارجية باللون الأسود غير اللامع أو الأسود الخارجي المجمد. يضيف BMW Individual محيط High Gloss Shadow Line إلى الخارج والفرامل الرياضية السوداء من M Sport.

الجزء الداخلي من جلد ميرينو أسود، وتطريز مساند الرأس "Edition Golden Thunder" بألوان متباينة، خاصة بالنسبة للكوبيه و Grand Coupe التي تبطن السقف مع Alcantar Anthracite، وتأتي مع العديد من التفاصيل الزخرفية في الألمنيوم ذو التأثير الذهبي.

تستخدم جميع إصدارات Golden Thunder Edition الزجاج البلوري (Crafted Clarity) للوحة التحكم وتأتي مع نظام الصوت المحيطي Bowers & Wilkins.

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