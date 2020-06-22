إندونيسيا تحقق في خرق مزعوم لبيانات اختبارات فيروس كورونا

تحقق الحكومة الإندونيسية في تقارير تفيد بتسريب بيانات شخصية لـ 230 ألف شخص خضعوا لاختبار فيروس كورونا المستجد عبر الإنترنت، حسبما أفادت صحيفة " جاكرتا بوست".





وقالت الصحيفة، اليوم الأحد، إن مخترقًا باسم مستخدم Database Shopping قد قدم معلومات شخصية تفصيلية، مثل الأسماء والعناوين، لجميع أولئك الذين خضعوا لاختبارات فيروس كورونا في النقطة السياحية في بالي مقابل 300 دولار فقط، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقال جوني بليت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة والوكالة الوطنية للتشفير أخبرتا صحيفة "ستريتس تايمز"، أنهم يبحثون في القضية.





وأضاف "بليت" للصحيفة في رسالة نصية: "قاعدة بيانات فيروس كورونا ونتائج الاختبارات في مركز بيانات الوزارة آمنة".





وأوضح الوزير، أن الوزارة تقوم بتقييم قواعد البيانات في الوزارات الأخرى للتأكد من عدم حدوث أي اختراق.





وقال المتحدث باسم فرقة تسريع استجابة فيروس كورونا في إندونيسيا، أحمد يوريانتو، لصحيفة "ستريتس تايمز": "تم تسليم هذه القضية إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية".





تزايدت خروقات البيانات في إندونيسيا من حيث تواترها وشدتها، وأفادت وسائل الإعلام، بمعلومات من نحو 15 مليون مستخدم لأكبر منصة للتجارة الإلكترونية في البلاد، تم طرحها للبيع مقابل 5000 دولار في الشهر الماضي.



