كوريا الجنوبية تسجل أقل من 30 إصابة بكورونا لأول مرة منذ شهر

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين تراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى عتبة 10 حالات لأول مرة في شهر يونيو.

وكشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أنه تم رصد 17 إصابة جديدة يوم أمس الأحد، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12438.

وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، إن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة، انخفض بمقدار 31 حالة، فيما بقي عدد الوفيات دون تغيير عند عتبة 280 حالة.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة 20 حالة منذ 26 مايو الماضي، حيث سجلت 19 حالة.

وأشارت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، إلى أن انخفاض العدد جزئيا ويرجع إلى تراجع عدد الفحوصات اليومية في عطلة نهاية الأسبوع.