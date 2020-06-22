إيطاليا في المقدمة.. دول تستعد لاستئناف حركة السياحة لمصر



تلقت الطائرات والفنادق المصرية، العديد من الحجوزات في بعض الشركات الإيطالية، وقال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية المصرية، للوكالة الإيطالية "إن هناك حجوزات في بعض الشركات السياحة الإيطالية، وبعض الرحلات الجوية تبدأ 15 يوليو، فالأرقام ليست كبيرة لكنها بداية واعدة".



وأكد الوصيف:"لقد قمنا بالفعل بإعداد سلسلة من التدابير للسياح من جميع أنحاء العالم وفقا لشروط منظمة الصحة العالمية، ونؤكد لهم أن مصر يمكنها ضمان وحماية السياح".



وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية ناقشت خطة إجراءات لتحفيز السياح الأجانب على زيارة البلاد، وستحصل شركات الطيران الأجنبية على خصومات فى عدد من الخدمات.



وأوضحت الوكالة، أن السلطات منحت لشركات الطيران الأجنبية خصم 50% على ضرائب المطار، بالاضافة إلى خصومات 20% على الخدمات الأرضية فى مطارات البحر الاحمر ومحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح.



السياحة الألمانية في مصر



ومن المتوقع عودة السياح الألمان، في سبتمبر المقبل، حيث أعلن الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة، سابقًا، إمكانية عودة الرحلات السياحية إلى مصر، واتفق معه رئيس الاتحاد الألماني، ووعده وزير الخارجية الألماني بالتواصل مع نظيره المصري سامح شكري والتنسيق في هذا الشأن.



السياح الأوكرانيين



كما يتوقع السماح للأوكرانيين بزيارة مصر، منتصف أغسطس، في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات احترازية وقائية من الوباء اللعين.



وأعلنت مصر يوم 14 يونيو إنها ستعيد فتح ثلاث محافظات أمام السياحة ورحلات الطيران الدولية الشهر المقبل، منها منتجعات البحر الأحمر في الغردقة، وشرم الشيخ، بالإضافة إلى مرسى مطروح المطلة على البحر المتوسط.

تستعد الدولة المصرية، لاستقبال السياح الأجانب، مطلع شهر يوليو، عقب اتخاذ إجراءات احترازية وقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إذ تستقبل الزوار الإيطاليين منتصف الشهر المقبل، بعد حملة ترويج ضخمة قادتها وزارة السياحة والآثار.وكانت وزارة السياحة والآثار، عرضت فيديو ترويجى بعنوان "رحلة سياحية فى مصر"، على منصات التواصل الاجتماعى المصرية والعربية والعالمية، في إطار إطلاق الحملة التسويقية لعودة السياحة في يوليو.عودة سياح إيطاليا لمصر