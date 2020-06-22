غرفة المنيا تتلقي مقترحات التجار حول تحديد غلق المحلات التجارية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

قال أيمن عبدالرحمن الأفندي عضو مجلس إدارة غرفة المنيا التجارية، إن الغرفة تبدأ الآن في تجميع أراء التجار وكل الانشطة التجارية لأخذ أرأها حول تحديد غلق المحلات التجارية بالمحافظة.


وأضاف "الأفندي" أن الموعد الأمثل هو غلق المحلات في الساعة العاشرة مساء بحد اقصي، مع مراعاة عمل استمرار عمل الصيدليات ومحلات السوبر ماركت والقطاع الغذائي بشكل مستمر علي ان يكون بالتنسيق مع اصحاب القطاع الواحد، بحيث مثلا في قطاع الصيدليات تستمر صيدلية في العمل طوال اليوم ثم يتم التبادل بينها وبين صيدلية أخري علي ان تعمل كل واحدة منهم يومان مثلا في الشهر ثم تدور العملية بالتبادل.


وأشار الي أن هذا القرار سيؤدي الي تنظيم الشارع التجاري ويحد من العشوائية التي كانت موجودة سابقا، كما سيتيح للدولة فرصة لجمع المخلفات والقمامة واعادة تأهيل ورصف الطرق والمنشأت بشكل جيد، كما سيوفر للتجار جزء من العمالة وفواتير الكهرباء والمياه إلخ.


ولفت النظر الي أن هناك تعاون كبير بين الغرفة التجارية ومحافظ المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيدا في الوقت نفسه بأداء المسئولين بالمحافظة في إزالة العوائق والمشكلات التي تواجه التجار، وسرعة تنفيذ توصيات الغرفة لتسهيل الحركة التجارية بالمحافظة.


وأشار إلي أن جائجة كورونا اعطت الاهتمام الي الاقتصاد الرقمي والتسوق الالكتروني، وبالتالي وضعية التجارة ستكون مختلفة بعد كورونا عن ما قبلها.


وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك دراسة بين التنمية المحلية والداخلية والمحافظات والجهات المعنية بإغلاق المحلات ليلا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.


وأكدت وزارة التنمية المحلية أن الفترة الحالية يتم وضع شروط قانون غلق  المحلات ليلا بالفعل ولم يتم تحديد حتى الآن مواعيد الغلق بالمحافظات.


وصرّح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، بأنّ فكرة تحديد مواعيد فتح وغلق المطاعم والمحلات جيدة، مؤكدًا أنه يتم دراسة الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات لتفعيل القرار وفقًا لما يتناسب مع كل محافظة على حدة. 


وأوضح أنّه سيتم تقسيم المحلات التجارية وسيتم تحديد أوقات غلقها فعلى سبيل المثال سيختلف مواعيد الغلق على حسب نشاط المحلات التجارية

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