برلمانية تنتقد تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:29 ص
ارشيفية
ارشيفية
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن طلاب الثانوية العامة لم يعدوا صغار ليلازمهم معهم أولياء أمورهم، منتقدة تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس، وإصرارهم على الذهاب مع أبنائهم لأداء الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية لهذا العام. 

وأضافت النائبة في بيان صحفي، أن الطلاب أصبحوا مقبلين على مرحلة مختلفة من عمرهم ولا بد وأن يعتمدوا على أنفسهم ويدركوا خطورة الموقف الحالي الذي تمر به الدولة المصرية، وضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا والذي سيؤثر بالسلب على صحة وحياة الطلاب.

وتساءلت عضو مجلس النواب، إلى متى ستظل هذه الثقافة الخاطئة موروثة مع الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن التزاحم سيؤدي إلى كوارثة حقيقية لن تطال منها إلا الطلاب، فبدلا من أن تحمي أولياء الأمور أبنائهم سيكونون سبب في إيذائهم وتعريضهم للخطر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع إجمالى المتعافين من فيروس كورونا إلى 14736 حالة حتى اليوم بعد خروج 409 مصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمى. 

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ14736 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعى، خاصة فى المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و2193 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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