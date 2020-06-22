أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر إلى مستويات تاريخية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
سجلت اسعار الذهب أعلى سعر تاريخى للذهب محليا على الإطلاق حيث وصل سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم إلى 785 جنيها سعيار 21 وهو سعر لم يسجله في تاريخ أسواق الذهب المحلية من قبل ، ويعود هذا الارتفاع إلى صعود اوقية الذهب العالمية إلى مستويات قياسية بسبب ارتفاع معدلات الاصابة بفيروس كورونا عالميا ولجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة هربا من المخاطرة في استثمارات العملات وغيرها مما تعد عالية المخاطر خلال الوقت الحالي. 

 أسباب ارتفاع أسعار الذهب

 وقال ايهاب واصف نائب رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب ايضا هو تراجع أسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مره أخري و تأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي و المستثمرون يهرعوا لشراء الذهب كملاذ أمن للإستثمار في البورصات العالمية

 أسعار النفط العالمية 

وواصلت أسواق النفط تذبذبها في الأسبوع الثالث من يونيو متأرجحة بين المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا وتأثير عوامل العرض والطلب.

وعادت أسعار النفط  للارتفاع بنهاية الاسبوع الماضي، متجاهلة الكثير من الضغوط ومخاوف تقويض استمرار انتشار فيروس كورونا  لمؤشرات التعافي الاقتصادي.

واستعاد خام برنت مستويات الـ 42$ للبرميل في إغلاقات يوم الجمعة الماضي، مسجلا ارتفاعا اسبوعيا بأكثر من 8% ومحققا أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

فيما ارتفع الخام الأميركي 91 سنتا ليغلق عند 39.75 دولار للبرميل، مسجلا ارتفاعات أسبوعية قاربت الـ9%.

 إصابات كورونا حول العالم 

وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد عن 8.4 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وجاءت اختبارات حوالي 400 عامل إيجابية في مجزر بشمال ألمانيا، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة اليوم.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد،  خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.


وأكد متحدث الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.


وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.

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