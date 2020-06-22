تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات





إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الإثنين علي تراجع جماعي للمؤشرات ، حيث هبط المؤشر العام 0.09%، وتراجع السوق الأول 0.12%، وانخفض المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.01% و0.16% على الترتيب ، وبلغ حجم التداولات في بورصة الكويت بتلك الأثناء 42 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1515 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.9 مليون دينار.



