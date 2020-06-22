تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات
الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:26 ص
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الإثنين علي تراجع جماعي للمؤشرات ، حيث هبط المؤشر العام 0.09%، وتراجع السوق الأول 0.12%، وانخفض المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.01% و0.16% على الترتيب ، وبلغ حجم التداولات في بورصة الكويت بتلك الأثناء 42 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1515 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.9 مليون دينار.
وجاء سهم "تسهيلات" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة ببورصة الكويت اليوم بانخفاض نسبته 8.1%، فيما تصدر سهم "المصالح" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 9.6% ، وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 14.8 مليون سهم بقيمة 2.64 مليون دينار، مُتراجعاً 0.56%
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