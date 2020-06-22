بعد اعتزالها التمثيل.. معلومات لا تعرفها عن إنجي خطاب
الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:26 ص
رشا عادل
أثارت الفنانة إنجي خطاب، الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أعلنها خبر أعتزال التمثيل نهائيًا، على حسابها الشخصي، عبر موقع "الفيسبوك".
ويرصد "الفجي الفني" 7 معلومات عن إنجي خطاب بعد قرار أعتزالها:
1_ولدت إنجي عام 1987 في مدينة القاهرة، أي تبلغ من العمر 30 عامًا.
2_درست التمثيل من خلال أكاديمية خاصة به.
3_بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل "سوق الخضار" بعدما أكتشفها المخرج جمال عبد الحميد ورشحها لهذا المسلسل.
4_بعد مشاركتها في المسلسل قررت دخول المعهد العالي للفنون المسرحية ودرست فيه قسم التمثيل والإخراج.
5_شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "الحصان الأسود، وركلام".
6-شاركت أيضًا في عدة مسلسلات منهم مسلسل "نصيبي وقسمتك، وأهل كايرو".
7_كان آخر أعمالها الفنية مسلسل "كلبش 2" للفنان أمير كرارة.
8_لم تتزوج إنجي حتى الآن، وتمت خطبتها على وليد العطار، ولكن بعد 3 شهور فسختها في غموض تام.
9_تشجع نادي الزمالك.
ويرصد "الفجي الفني" 7 معلومات عن إنجي خطاب بعد قرار أعتزالها:
1_ولدت إنجي عام 1987 في مدينة القاهرة، أي تبلغ من العمر 30 عامًا.
2_درست التمثيل من خلال أكاديمية خاصة به.
3_بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل "سوق الخضار" بعدما أكتشفها المخرج جمال عبد الحميد ورشحها لهذا المسلسل.
4_بعد مشاركتها في المسلسل قررت دخول المعهد العالي للفنون المسرحية ودرست فيه قسم التمثيل والإخراج.
5_شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "الحصان الأسود، وركلام".
6-شاركت أيضًا في عدة مسلسلات منهم مسلسل "نصيبي وقسمتك، وأهل كايرو".
7_كان آخر أعمالها الفنية مسلسل "كلبش 2" للفنان أمير كرارة.
8_لم تتزوج إنجي حتى الآن، وتمت خطبتها على وليد العطار، ولكن بعد 3 شهور فسختها في غموض تام.
9_تشجع نادي الزمالك.
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