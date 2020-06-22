بعد اعتزالها التمثيل.. معلومات لا تعرفها عن إنجي خطاب

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أثارت الفنانة إنجي خطاب، الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أعلنها خبر أعتزال التمثيل نهائيًا، على حسابها الشخصي، عبر موقع "الفيسبوك".





ويرصد "الفجي الفني" 7 معلومات عن إنجي خطاب بعد قرار أعتزالها:





1_ولدت إنجي عام 1987 في مدينة القاهرة، أي تبلغ من العمر 30 عامًا.





2_درست التمثيل من خلال أكاديمية خاصة به.



3_بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل "سوق الخضار" بعدما أكتشفها المخرج جمال عبد الحميد ورشحها لهذا المسلسل.





4_بعد مشاركتها في المسلسل قررت دخول المعهد العالي للفنون المسرحية ودرست فيه قسم التمثيل والإخراج.





5_شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "الحصان الأسود، وركلام".





6-شاركت أيضًا في عدة مسلسلات منهم مسلسل "نصيبي وقسمتك، وأهل كايرو".



7_كان آخر أعمالها الفنية مسلسل "كلبش 2" للفنان أمير كرارة.



8_لم تتزوج إنجي حتى الآن، وتمت خطبتها على وليد العطار، ولكن بعد 3 شهور فسختها في غموض تام.



9_تشجع نادي الزمالك.

