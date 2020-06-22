بعد اعتزالها التمثيل.. معلومات لا تعرفها عن إنجي خطاب

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أثارت الفنانة إنجي خطاب، الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أعلنها خبر أعتزال التمثيل نهائيًا، على حسابها الشخصي، عبر موقع "الفيسبوك".


ويرصد "الفجي الفني" 7 معلومات عن إنجي خطاب بعد قرار أعتزالها:


1_ولدت إنجي عام 1987 في مدينة القاهرة، أي تبلغ من العمر 30 عامًا.


2_درست التمثيل من خلال أكاديمية خاصة به.

3_بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل "سوق الخضار" بعدما أكتشفها المخرج جمال عبد الحميد ورشحها لهذا المسلسل.


4_بعد مشاركتها في المسلسل قررت دخول المعهد العالي للفنون المسرحية ودرست فيه قسم التمثيل والإخراج.


5_شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "الحصان الأسود، وركلام".


6-شاركت أيضًا في عدة مسلسلات منهم مسلسل "نصيبي وقسمتك، وأهل كايرو".

7_كان آخر أعمالها الفنية مسلسل "كلبش 2" للفنان أمير كرارة.

8_لم تتزوج إنجي حتى الآن، وتمت خطبتها على وليد العطار، ولكن بعد 3 شهور فسختها في غموض تام.

9_تشجع نادي الزمالك.

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