"لا أريده في الأهلي".. فايلر يصر على موقفه بشأن صالح جمعة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:25 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقاء صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، في صفوف القلعة الحمراء، في الموسم المقبل.

وخضع صالح جمعة، لتحليل "كورونا" أمس مع لاعبي الأهلي، استعدادا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية تمهيدا لعودة مباريات الدوري بداية من الشهر المقبل.

وينتظر الأهلي، وصول عروض رسمية لبيع صالح جمعة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رفض فايلر بقاء اللاعب ومنحه فرصة أخري.

وتمسك رينيه فايلر، بموقف اتجاة صالح جمعة، ورفض محاولات لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح، في بقاء اللاعب ومنحه فرصة أخري مع الأهلي.

وينتظر صالح جمعة، عروض من البرتغال والسعودية في الفترة المقبلة، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رفضه العروض المحلية.

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