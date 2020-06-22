اعتزال أسطورة المصارعة "أندرتيكر"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
وكالات
أعلن أسطورة المصارعة الأمريكي مارك ويليام كالاوي، الملقب بـ"أندرتيكر"، اعتزاله اللعبة نهائياً.

وفقاً لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية، "ظهر أندرتيكر في WWF لأول مرة عام 1990م، وظل يحقق بطولات كثيرة على مدار السنوات الماضية، لكنه قال مؤخراً: "لم يتبق لي شيء لأتغلب عليه أو أنجزه، ساعدني الفيلم الوثائقي "The Last Ride" على اكتشاف ذلك، وفتح عيني على الصورة الأكبر، وعدم الحكم على نفسي بقسوة في السنوات القليلة الماضي".

وأضاف: "يمكنني فعل الخير خارج الحلبة أكثر مما يمكنني القيام به في الداخل، أنا أخيراً في مكان يمكنني فيه قبول ذلك".

وفي فبراير (شباط) 2020، استمتع عشاق المصارعة الحرة في السعودية بأمسية حافلة بالترفيه والأجواء الفريدة مع حضور نخبة النجوم في عالم دبليو دبليو إي، وفي مقدمتهم أندرتيكر، وجولدبيرج، وسيث رولينز، أثناء مشاركتهم في عرض رفيع المستوى أقيم على مسرح محمد عبده في الرياض بوليفارد.

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